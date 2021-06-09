На Херсонщині Audi зіткнулося з вантажівкою: загинуло подружжя і їх шестирічна дитина

На Херсонщині унаслідок зіткнення позашляховика Audi Q7 і вантажівки Volvo загинуло подружжя і їхня 6-річна донька, 16-річна дитина важко травмована.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на відділ комунікації поліції Херсонської області.

Як поінформували в поліції, 8 червня близько 18:00 надійшло повідомлення, що поблизу с. Цукури Каховського району на перехресті автодоріг Одеса – Мелітополь та Чаплинка - Нова Каховка зіткнулися автомобіль Audi Q7 і вантажівки Volvo з напівпричепом. На місце пригоди терміново виїхали керівництво та слідчо-оперативні групи обласного главку та районного відділу поліції.

На місці ДТП поліцейські встановили, що водій позашляховика, якому через кілька днів мало виповнитися 45 років, рухався по другорядній дорозі Чаплинка – Нова Каховка та виїхав на перехрестя з головною автодорогою Одеса - Мелітополь, не надавши переваги в русі вантажівці. Між транспортними засобами сталося зіткнення. В результаті автопригоди водій Audi, його 42-річна дружина та 6-річна донька отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям.

У позашляховику також знаходилася ще одна донька подружжя, якій 16 років. Наразі дівчина перебуває в непритомному стані з тяжкими травмами в центральній лікарні м. Нова Каховка.

Родина приїхала на Херсонщину з Кіровоградської області.

Поліція просить можливих свідків та очевидців ДТП зателефонувати за номером (099)95-27-524 (слідчий Олександр Дорошенко) або «102».

Фото: ГУ Нацполіції у Херсонській області