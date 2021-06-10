Медики сказали, де вірогідність інфікуватися COVID-19 є найбільшою

Вірусні частки COVID-19 мають найбільший заразний потенціал, якщо інфікована людина говорить поблизу з іншою особою.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це йдеться у статті Journal of Internal Medicine.

“Повітряно-крапельне поширення SARS-CoV-2 - основний шлях зараження COVID-19, а розмова без масок у закритому приміщенні - заняття, що становить найбільший ризик для інших”, - стверджують автори.

З огляду на це дослідники дійшли висновку, що перебування у закладах громадського харчування найбільше сприяє поширенню недуги.

“Оскільки споживання їжі та напоїв часто відбувається в приміщенні й зазвичай супроводжується гучною розмовою, не дивно, що бари й ресторани стали епіцентрами численних нещодавніх випадків масового інфікування”, - зазначається у статті.

Таким чином з метою зниження ризику інфікування населення, необхідно заохочувати використання масок та підтримувати належну вентиляцію приміщень, “аби позбавлятися довготривалого аерозолю здатного накопичуватися у закритих приміщеннях”.

“Розрахунки вказують, що загальне використання масок навіть не герметичних, може значно знизити поширення COVID-19”, - підсумовують дослідники.

За даними сайту Worldometer, у світі станом на 11 червня зафіксували 175,158,750 випадки зараження коронавірусом. Зокрема виявлено 3,776,261 смерті, одужали 158,668,938 осіб.