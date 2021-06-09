Вакцина Johnson & Johnson ефективна проти всіх COVID-штамів

Дослідники з Гарвардського університету (США) заявили, що вакцина проти COVID-19 компанії Johnson & Johnson виробляє декілька імунних відповідей, і це дозволяє їй бути ефективною проти різних штамів коронавірусу (COVID-19).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Hill.

Вчені вивчали антитіла та імунну відповідь клітин 20 добровольців у віці від 18 до 55 років, які отримали однодозову вакцину Johnson & Johnson.

Дослідження виявило, що пацієнтів, інфікованих штамом Beta (вперше виявлений у Південній Африці), виробляється в 5 разів менше нейтралізуючих антитіл, ніж у тих, хто був інфікований «первинним» штамом коронавірусу.

У людей із штамом Gamma (вперше виявлений у Бразилії) утворюється в 3,3 рази менше таких антитіл.

Разом з тим нейтралізуючі імунні відповіді антитіл та Т-клітин були "в основному збережені". За словами дослідників, це вказує, що вакцина Johnson & Johnson є ефективною від усіх штамів COVID.

Раніше у великому дослідженні третьої фази було встановлено, що одноразова доза Johnson & Johnson захищала від важкого перебігу COVID-19 86% учасників дослідження у США, 88% у Бразилії та 82% в ПАР.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на 9 червня зафіксували 174 883 944 випадки зараження коронавірусом. Зафіксовано 3 766 284 смерті, одужали 158 358 577 осіб.