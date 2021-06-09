США знизили рівень небезпеки подорожей в Україну

Державний департамент США відніс Україну до переліку країн, подорожі до яких варто переглянути через ситуацію з коронавірусом (COVID-19).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє посольство США в Україні.

Рівень небезпеки щодо подорожей в Україну понизили з четвертого (утриматися від подорожей) до третього (перегляньте питання подорожей).

Згідно з інформацією Центрів з контролю та профілактики захворювань, третій рівень означає, що в країні досі активне поширення COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, 21 квітня Державний департамент США рекомендував утриматися від поїздок до України через ситуацію з коронавірусом. Тоді Центри контролю та профілактики захворювань США оприлюднили повідомлення про четвертий рівень загрози здоров'ю під час подорожей в Україну.