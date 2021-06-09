Сім'я дівчини Протасевича отримала від неї листи з СІЗО

Сім'я затриманої в Мінську росіянки Софії Сапеги отримала перші листи від дочки з СІЗО КДБ.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на російську службу ВВС в Телеграмі.

Зазначається, що листи були написані 1 і 3 червня. Сапега просить не звинувачувати опозиційного блогера Романа Протасевича за те, що сталося.

«Прошу, не варто звинувачувати Рому за те, що все так вийшло. Він оберігав і дбав про мене, як умів. Це можна назвати коханням. Далі все буде розвиватися нелегко, але сподіваюся, пройде цей шлях достойно», - написала Сапега рідним.

Вона повідомила, що «тримається» і «справляється», багато і постійно читає, займається спортом і пише щоденник.

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Як повідомлялося, 23 травня літак ірландської авіакомпанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса через повітряний простір Білорусі, здійснив вимушену посадку в Мінську під приводом ймовірності скоєння теракту.

Після посадки лайнера були затримані його пасажири - редактор занесеного в Білорусі до списку екстремістських Телеграм-каналу «Беларусь головного мозга», колишній редактор Телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич і його подруга, громадянка РФ, студентка вільнюського Європейського гуманітарного університету Софія Сапега.

Згодом спецслужби Білорусі оприлюднили відео з «зізнанням» Романа Протасевича, при цьому на його обличчі і руках були помітні сліди катувань.

Європейська рада після цього інциденту вирішила застосувати додаткові індивідуальні санкції проти осіб і установ у Білорусі, а також обмежувальні заходи проти економіки країни.

Всім авіаперевізникам ЄС рекомендується уникати польотів над Білоруссю, літакам білоруських авіакомпаній заборонено доступ до європейських аеропортів.