Болгарський винищувач впав у Чорне море, доля пілота невідома

Під час військових навчань у Болгарії винищувач ВПС МіГ-29 зник з радарів.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Novinite.

"Під час виконання навчального завдання над акваторією Республіки Болгарія літак МіГ-29 болгарських ВПС втратив радіозв'язок і зник з радарів о 00:45", - заявило міністерство оборони Болгарії.

Зазначається, що після цього була негайно розпочата пошуково-рятувальна операція, яка триває досі.

У зону інциденту поїхав міністр оборони країни Георгій Панайотов.

Військові навчання "Шабла-21" були припинені.

"Після зникнення з радарів сигналу від винищувача немає. Підтверджую, що винищувач раптово зник з радарів. Я не можу сказати, чи катапультувався пілот. Це ще встановлюється", - сказав Панайотов болгарським ЗМІ.

Для пошуково-рятувальної операції направили два фрегати, тральщик та глибиномір.

Засідання Ради міністрів Болгарії було відкладено через інцидент.