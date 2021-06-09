Болгарський винищувач впав у Чорне море, доля пілота невідома
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Novinite.
"Під час виконання навчального завдання над акваторією Республіки Болгарія літак МіГ-29 болгарських ВПС втратив радіозв'язок і зник з радарів о 00:45", - заявило міністерство оборони Болгарії.
Зазначається, що після цього була негайно розпочата пошуково-рятувальна операція, яка триває досі.
У зону інциденту поїхав міністр оборони країни Георгій Панайотов.
Військові навчання "Шабла-21" були припинені.
"Після зникнення з радарів сигналу від винищувача немає. Підтверджую, що винищувач раптово зник з радарів. Я не можу сказати, чи катапультувався пілот. Це ще встановлюється", - сказав Панайотов болгарським ЗМІ.
Для пошуково-рятувальної операції направили два фрегати, тральщик та глибиномір.
Засідання Ради міністрів Болгарії було відкладено через інцидент.