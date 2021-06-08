У Польщі МіГ-29 помилково обстріляв інший винищувач

У Польщі під час військових навчань, що відбулися на полігоні Надажице у травні, винищувач МіГ-29 помилково обстріляв інший літак цього ж типу, який летів з ним у парі.

У Міністерстві нацоборони Польщі підтвердили факт повітряного інциденту під час навчань, однак не повідомили деталей, повідомляє Укрінформ з посиланням на Onet.pl.

Як інформується, інцидент трапився 14 травня на полігоні на заході Польщі, коли один з винищувачів МіГ-29 обстріляв інший літак гарматою калібром 30 мм. У результаті було пошкоджено обшивку фюзеляжу, а також раму літака.

Міноборони Польщі підтвердило, що комісія з розслідування авіапригод літаків державної авіації вивчає повітряний інцидент щодо пошкодження літака МіГ-29 зі складу 22-ї бази тактичної авіації у Мальборку на полігоні Надажице. Водночас у відомстві відмовилися коментувати обставини інциденту.

За оцінками авіаекспертів, такі ситуації трапляються доволі рідко, зазначаючи, що у випадку обстрілу кабіни пілот міг би загинути. Серед причин повітряного інциденту називається проблема з підготовкою екіпажів і недотримання ними заходів безпеки.

Фото: РАР