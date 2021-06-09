У лікарнях Нової Зеландії скасували усі нетермінові операції через страйк медсестер

Близько 30 тисяч медсестер у Новій Зеландії вийшли на одноденний страйк, вимагаючи підвищення заробітної плати.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише Reuters.

“Близько 30 тисяч медсестер у Новій Зеландії вийшли у середу на національний восьмигодинний страйк після того, як провалилися їх перемовини з урядом стосовно вищої зарплати та кращих умов роботи”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що початок страйку було оголошено після того, як Новозеландська спілка медсестер відмовилася від запропонованого підвищення зарплат на 1,4%.

“В уряді запевняють, що медсестри вимагають підвищення на 17%, що держава наразі не може собі дозволити”, - стверджує Reuters.

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Тисячі медсестер пройшли мітингами новозеландськими містами та зібралися у парках та поблизу лікарень, тримаючи у руках плакати. “Усі нетермінові операції та лікарняні прийоми було скасовано”, - зазначається у матеріалі.

Як раніше повідолмляло агентство, у Фінляндії скасували майже всі пасажирські потяги через страйк машиністів.