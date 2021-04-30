Один із найбільших портів Канади припинив приймати вантажі через страйк

Порт Монреаля - другий за обсягом вантажоперевезень у Канаді - фактично припинив роботу через страйк працівників.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише канадський суспільний мовник CBC News.

Зазначається, що причина страйку, який розпочався у понеділок, - у неправомірному подовженні робочого дня адміністрацією порту. Близько 1150 портових працівників не мають колективного договору вже третій рік.

Оскільки порт Монреаля відіграє ключову роль у імпорті до східної Канади важливих товарів, в тому числі засобів особистого захисту й медикаментів, нижня палата канадського парламенту підтримала примусове повернення працівників до роботи. Аби рішення було втілено, його ще має підтримати верхня палата, яка засідає сьогодні.

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Паралельно між профспілкою робітників та адміністрацією порту тривають перемовини.

Як повідомлялося, чинний страйк - вже другий протягом року. Майже двотижневий страйк у порті минулого серпня зумовив втрати у близько 500 млн дол. США.

Фото: Ivanoh Demers/Radio-Canada