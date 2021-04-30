Один із найбільших портів Канади припинив приймати вантажі через страйк
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише канадський суспільний мовник CBC News.
Зазначається, що причина страйку, який розпочався у понеділок, - у неправомірному подовженні робочого дня адміністрацією порту. Близько 1150 портових працівників не мають колективного договору вже третій рік.
Оскільки порт Монреаля відіграє ключову роль у імпорті до східної Канади важливих товарів, в тому числі засобів особистого захисту й медикаментів, нижня палата канадського парламенту підтримала примусове повернення працівників до роботи. Аби рішення було втілено, його ще має підтримати верхня палата, яка засідає сьогодні.
Паралельно між профспілкою робітників та адміністрацією порту тривають перемовини.
Як повідомлялося, чинний страйк - вже другий протягом року. Майже двотижневий страйк у порті минулого серпня зумовив втрати у близько 500 млн дол. США.
Фото: Ivanoh Demers/Radio-Canada