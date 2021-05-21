У Фінляндії скасували майже всі пасажирські потяги через страйк машиністів

У Фінляндії скасували майже всі пасажирські потяги національного поїзного оператора VR через сьогоднішній страйк машиністів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yle.

Страйк впливає також на рух вантажних поїздів. Усі приміські поїзди транспортної компанії столичного регіону HSL теж скасовані.

Їх не замінили автобусами, тому автобуси, що курсують на лініях, можуть бути перевантажені.

Страйком машиністи висловлюють протест проти дій роботодавця, який, на їхню думку, порушує чинний трудовий договір. Машиністи, зокрема, вважають, що VR змушує їх працювати поза робочим часом.

VR і організація роботодавців Palta вважають страйк незаконним. Страйк триватиме одну добу. Машиністи повернуться до роботи в суботу вранці.

Як повідомляв Укрінформ, порт Монреаля - другий за обсягом вантажоперевезень у Канаді - фактично припинив роботу через страйки працівників.

Фото: Jorge Gonzalez / Yle