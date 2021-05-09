У США страйкуватимуть працівники McDonald`s - вимагають підняти зарплату

Співробітники мережі закладів швидкого харчування McDonald’s у США повідомили, що 19 травня вийдуть на страйк з вимогою підвищення мінімальної зарплати до 15 доларів на годину.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Action Network.

"Жоден працівник не має чекати, поки Конгрес підвищить мінімальний рівень оплати праці до справедливого значення", - заявили активісти.

Ініціатори протесту стверджують, що у 2020 році McDonald’s отримав майже п’ять мільярдів доларів прибутку й «виплатив мільярди акціонерам».

Законопроєкт про підвищення мінімальної заробітної плати до 15 доларів на годину в парламенті США розглядали кілька разів. Востаннє його подали в січні 2021 року, але поки жодна з палат не проголосувала за законопроєкт.

Підвищення зарплати підтримує Демократична партія, а також чинний президент США Джо Байден.

Фото: fightfor15