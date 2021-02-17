McDonald's вперше за п'ять років змінить дизайн упаковок
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті компанії Pearlfisher, яка розробила дизайн.
«Оновлений дизайн приносить бренду відчуття радості й легкості завдяки яскравій графіці», - зазначили у Pearlfisher.
Розробники нового дизайну вирішили відмовитися від великих написів на упаковках, замінивши їх яскравими графічними зображеннями.
Так, на упаковці бургера з рибною котлетою «Філе-о-фіш» будуть зображені морські хвилі, а всередині упаковки картоплі-фрі з'являться жовті смуги, що зображують картопляні шматочки.
За словами креативного директора Pearlfisher Метта Сіа, завданням дизайнерів було з'ясувати, що особливого в кожному пункті меню. А після цього потрібно було розробити систему, яка могла б допомогти зрозуміти це й іншим.
Сіа розповів, що команда дизайнерів намагалася зробити нові упаковки функціональними, легко впізнаваними, естетично мінімалістичними й емоційно радісними.
Старший директор з глобальної стратегії меню в McDonald's Барбара Йелінг зазначила, що нові зміни сигналізують про рух бренду до сучасності.
«Pearlfisher допоміг зробити так, щоб цей редизайн модернізував наш бренд, підкреслив особливість нашого меню і підтвердив наші високі стандарти якості», — сказала вона.
Попередній ребрендинг McDonald's відбувся у 2016 році.
Як повідомлялося, у січні цього року компанія Burger King заявила, що вперше за 20 років змінить логотип і візуальний стиль.
Фото: pearlfisher.com