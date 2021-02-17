McDonald's вперше за п'ять років змінить дизайн упаковок

Найбільша у світі мережа закладів швидкого харчування McDonald's уперше за п'ять років змінить дизайн упаковок продукції.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті компанії Pearlfisher, яка розробила дизайн.

«Оновлений дизайн приносить бренду відчуття радості й легкості завдяки яскравій графіці», - зазначили у Pearlfisher.

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Розробники нового дизайну вирішили відмовитися від великих написів на упаковках, замінивши їх яскравими графічними зображеннями.

Так, на упаковці бургера з рибною котлетою «Філе-о-фіш» будуть зображені морські хвилі, а всередині упаковки картоплі-фрі з'являться жовті смуги, що зображують картопляні шматочки.

За словами креативного директора Pearlfisher Метта Сіа, завданням дизайнерів було з'ясувати, що особливого в кожному пункті меню. А після цього потрібно було розробити систему, яка могла б допомогти зрозуміти це й іншим.

Сіа розповів, що команда дизайнерів намагалася зробити нові упаковки функціональними, легко впізнаваними, естетично мінімалістичними й емоційно радісними.

Старший директор з глобальної стратегії меню в McDonald's Барбара Йелінг зазначила, що нові зміни сигналізують про рух бренду до сучасності.

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«Pearlfisher допоміг зробити так, щоб цей редизайн модернізував наш бренд, підкреслив особливість нашого меню і підтвердив наші високі стандарти якості», — сказала вона.

Попередній ребрендинг McDonald's відбувся у 2016 році.

Як повідомлялося, у січні цього року компанія Burger King заявила, що вперше за 20 років змінить логотип і візуальний стиль.

Фото: pearlfisher.com