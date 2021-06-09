У Китаї сталася пожежа на хімзаводі з виробництва полікремнію

У Китаї в місті Шіхецзи розгорілася масштабна пожежа на хімічному заводі з виробництва полікремнію.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на "Дзеркало тижня".

«На заводі компанії «Xinjiang West Hesheng Silicon Industry Co., Ltd» в західному Сіньцзяні сталася пожежа в пакувальному цеху... Пожежа почалася в 15 км на південь від центру міста Шіхецзи в індустріальному парку. За даними уряду, жертв немає. Згідно з попереднім звітом, на підприємстві вибухнув кремнеземний реактор», - йдеться в повідомленні.

Згідно з перевірками фахівців на місці, що потрапили в повітря речовини в основному являють собою тверді частинки, а не токсичні та шкідливі гази.

Як раніше повідомляло агентство, в Індії у результаті пожежі на хімічному заводі на околиці міста Пуне загинули 18 осіб.

Фото: David Oliete/Associated Press