Через пожежу на хімзаводі в Індії загинули 18 осіб

В Індії у результаті пожежі на хімічному заводі на околиці міста Пуне загинуло 18 людей, 15 з яких – жінки.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Times of India.

Зазначається, що ще двоє постраждалих перебувають у критичному стані.

Пожежа на підприємстві виникла близько 15:45 за місцевим часом у понеділок. На момент інциденту в приміщеннях заводу перебувало 37 людей.

Вогонь гасили 50 пожежних і вісім одиниць техніки, рятувальники ламали стіни заводу, щоб дати людям можливість врятуватися.

Причина виникнення пожіжі поки не встановлена.

Як пише видання, завод належить компанії SV Aqua Technologies, що випускає діоксид хлору для знезараження води.