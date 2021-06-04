У Єгипті горів виправний центр – загинули шестеро підлітків
Укрінформ
У столиці Єгипту Каїрі внаслідок пожежі у виправній установі для неповнолітніх загинуло щонайменше шестеро підлітків і 20 осіб постраждали.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.
За словами чиновників, пожежа виникла 3 червня ввечері. За попередніми даними, до займання могло спричинитися коротке замикання.
Водночас ЗМІ повідомляють, що полум’я спалахнуло після бійки між двома підлітками.
Правоохоронці вже затримали начальника установи.
Фото: GETTY IMAGES