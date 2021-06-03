В Ірані загасили масштабну пожежу на нафтопереробному заводі
Укрінформ
В Ірані після майже доби зусиль загасили пожежу на найбільшому в країні нафтопереробному заводі (НПЗ), що спалахнула напередодні.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Al-Monitor.
Горіло велике сховище, що містило 20 тисяч барелів нафти.
Сьогодні вдень департамент пожежогасіння Тегерану заявив, що полум'я повністю ліквідоване, і більше немає загрози поширення вогню на основні контейнери НПЗ.
Іранські чиновники відкинули припущення, що це був акт саботажу.
Про постраждалих унаслідок інциденту не повідомляється.
Як повідомляли ЗМІ, у ніч проти 3 червня на півдні іранської столиці Тегеран виникла велика пожежа на нафтопереробному заводі.
Фото: tasnimnews