В Ірані загасили масштабну пожежу на нафтопереробному заводі

В Ірані після майже доби зусиль загасили пожежу на найбільшому в країні нафтопереробному заводі (НПЗ), що спалахнула напередодні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Al-Monitor.

Горіло велике сховище, що містило 20 тисяч барелів нафти.

Сьогодні вдень департамент пожежогасіння Тегерану заявив, що полум'я повністю ліквідоване, і більше немає загрози поширення вогню на основні контейнери НПЗ.

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Іранські чиновники відкинули припущення, що це був акт саботажу.

Про постраждалих унаслідок інциденту не повідомляється.

Як повідомляли ЗМІ, у ніч проти 3 червня на півдні іранської столиці Тегеран виникла велика пожежа на нафтопереробному заводі.

Фото: tasnimnews