В Ірані стався вибух на хімзаводі – є постраждалі

Щонайменше дев'ять людей постраждали унаслідок вибуху в неділю на заводі з виробництва хімічних речовин в іранській провінції Ісфахан.

Про це повідомляє The New Arab, передає Укрінформ.

Вибух стався на заводі Sepahan Nargostar Chemical Industries о 4:00 ранку за місцевим часом, через "незрозумілі причини, які все ще розслідуються", сказав Мансур Шишефоруш, керівник органу з управління кризовими ситуаціями провінції Ісфахан.

Унаслідок інциденту дев'ять працівників заводу отримали ушкодження та були доправлені до лікарні, додав він.

За його словами, зараз на місці події перебуває кілька слідчих груп, які встановлюють причину вибуху.