В Ірані стався вибух на хімзаводі – є постраждалі

В Ірані стався вибух на хімзаводі – є постраждалі

Укрінформ
Щонайменше дев'ять людей постраждали унаслідок вибуху в неділю на заводі з виробництва хімічних речовин в іранській провінції Ісфахан.

Про це повідомляє The New Arab, передає Укрінформ.

Вибух стався на заводі Sepahan Nargostar Chemical Industries о 4:00 ранку за місцевим часом, через "незрозумілі причини, які все ще розслідуються", сказав Мансур Шишефоруш, керівник органу з управління кризовими ситуаціями провінції Ісфахан.

Унаслідок інциденту дев'ять працівників заводу отримали ушкодження та були доправлені до лікарні, додав він.

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За його словами, зараз на місці події перебуває кілька слідчих груп, які встановлюють причину вибуху.

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