В Ірані горів хімзавод, є постраждалі

На хімічному заводі в Ірані сталася пожежа, в результаті якого постраждали як мінімум двоє пожежників.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АР із посиланням на місцеві ЗМІ.

Хімічний завод «Моваледан», на якому сталася пожежа, знаходиться в околицях Кума, одного з відомих релігійних центрів Ірану.

Причина загоряння невідома.

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На місце інциденту було направлено 20 пожежних машин. Пожежникам вдалося запобігти потраплянню вогню в баки зі спиртом, проте кілька вибухів все ж сталося, також загорілися дві пожежні машини.

В результаті двоє пожежників дістали поранення, один з них перебуває в критичному стані.

Фото: tasnimnews