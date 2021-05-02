В Ірані горів хімзавод, є постраждалі
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Укрінформ
На хімічному заводі в Ірані сталася пожежа, в результаті якого постраждали як мінімум двоє пожежників.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє АР із посиланням на місцеві ЗМІ.
Хімічний завод «Моваледан», на якому сталася пожежа, знаходиться в околицях Кума, одного з відомих релігійних центрів Ірану.
Причина загоряння невідома.
На місце інциденту було направлено 20 пожежних машин. Пожежникам вдалося запобігти потраплянню вогню в баки зі спиртом, проте кілька вибухів все ж сталося, також загорілися дві пожежні машини.
В результаті двоє пожежників дістали поранення, один з них перебуває в критичному стані.
Фото: tasnimnews