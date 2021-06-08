Суд у Гаазі затвердив довічний вирок військовому злочинцю Ратко Младичу

Апеляційна палата суду у Гаазі затвердила довічний вирок колишньому генералу армії боснійських сербів Ратко Младичу, відхиливши апеляцію його адвокатів на оголошений йому вирок.

Про це повідомляє BBC, передає Укрінформ.

Суд ООН підтримав довічне покарання Младича за його роль у вбивствах близько 8 000 боснійських мусульман у Сребрениці 1995 року.

Різанина у Сребрениці, яка повинна була знаходитись під захистом ООН, стала найстрашнішим військовим злочином в Європі з часів Другої світової війни.

Наразі незрозуміло, де Младич відбуватиме решту свого терміну покарання.

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Апеляційна колегія з п’яти осіб встановила, що Младич не представив доказів, які б скасували попередні рішення суду щодо нього, хоча головуючий суддя висловив незгоду з кожним пунктом обвинувачення.

Однак Апеляційна палата також відхилила апеляцію, подану обвинуваченням, яке вимагало повторного засудження Младича за злочини, скоєні проти боснійських мусульман та боснійських хорватів у деяких інших районах під час війни.

Як повідомлялося, у грудні 2017 року Міжнародний кримінальний трибунал у справах колишньої Югославії завершив свою роботу.

Справу Младича суд розглядав 530 днів, було заслухано 377 свідків, які з’явилися в суді і представлено майже 10 тисяч доказів.

22 листопада 2017 року трибунал засудив Младича до довічного ув'язнення за його роль у геноциді боснійських мусульман у Сребрениці, депортацію цивільних осіб, тероризм, захоплення заручників та інші порушення законів і правил ведення війни та злочини проти людяності, здійснені в 1992-1995 роках у Боснії і Герцеговині.

У березні 2018 року адвокати Младича подали апеляцію до Міжнародного залишкового механізму для кримінальних трибуналів, під юрисдикцію якого перейшли усі незавершені в рамках трибуналу процеси.

Слухання переносилися двічі. Спочатку через операцію, яку переніс Ратко Младич, а потім через пандемію коронавірусу.