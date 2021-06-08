Суд у Гаазі затвердив довічний вирок військовому злочинцю Ратко Младичу
Про це повідомляє BBC, передає Укрінформ.
Суд ООН підтримав довічне покарання Младича за його роль у вбивствах близько 8 000 боснійських мусульман у Сребрениці 1995 року.
Різанина у Сребрениці, яка повинна була знаходитись під захистом ООН, стала найстрашнішим військовим злочином в Європі з часів Другої світової війни.
Наразі незрозуміло, де Младич відбуватиме решту свого терміну покарання.
Апеляційна колегія з п’яти осіб встановила, що Младич не представив доказів, які б скасували попередні рішення суду щодо нього, хоча головуючий суддя висловив незгоду з кожним пунктом обвинувачення.
Однак Апеляційна палата також відхилила апеляцію, подану обвинуваченням, яке вимагало повторного засудження Младича за злочини, скоєні проти боснійських мусульман та боснійських хорватів у деяких інших районах під час війни.
Як повідомлялося, у грудні 2017 року Міжнародний кримінальний трибунал у справах колишньої Югославії завершив свою роботу.
Справу Младича суд розглядав 530 днів, було заслухано 377 свідків, які з’явилися в суді і представлено майже 10 тисяч доказів.
22 листопада 2017 року трибунал засудив Младича до довічного ув'язнення за його роль у геноциді боснійських мусульман у Сребрениці, депортацію цивільних осіб, тероризм, захоплення заручників та інші порушення законів і правил ведення війни та злочини проти людяності, здійснені в 1992-1995 роках у Боснії і Герцеговині.
У березні 2018 року адвокати Младича подали апеляцію до Міжнародного залишкового механізму для кримінальних трибуналів, під юрисдикцію якого перейшли усі незавершені в рамках трибуналу процеси.
Слухання переносилися двічі. Спочатку через операцію, яку переніс Ратко Младич, а потім через пандемію коронавірусу.