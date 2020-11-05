Президент Косова подав у відставку через звинувачення у воєнних злочинах

Президент Косова Хашим Тачі подав у відставку після оголошення обвинувального акту проти нього в Гаазі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на пресконференцію Тачі у столиці Косова Приштині.

«Я відсьогодні йду у відставку», - повідомив Тачі.

Раніше він відкидав звинувачення у скоєнні воєнних злочинів.

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Як повідомлялося, 24 червня Спеціальна прокуратура в Гаазі звинуватила Хашима Тачі, Кадрі Веселі та ще 7 косовських албанців із колишньої «Визвольної армії Косова» (ВАК) у скоєнні жорстоких злочинів, жертвами яких стали сотні албанців, сербів, циган та представників інших народів, а також політичні опоненти цих осіб.