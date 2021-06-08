МН17: Як суд у Нідерландах почав розгляд справи по суті

65 000 сторінок, термін «сепаратисти» і супутникові знімки США не для всіх

У Нідерландах у судовому комплексі «Схіпхол», що поблизу Амстердама, відбулося перше засідання суду по суті у справі про збиття літака рейсу МН17. Суд презентував стислий виклад справи та подальший порядок здійснення судового розгляду. Були озвучені окремі питання запитів сторони захисту одного з чотирьох обвинувачених, підполковника-спецпризначенця ГРУ росіянина Олега Пулатова, на розслідування, зокрема щодо неможливості отримання супутникових даних від США, на яких, можливо, видно момент пуску ракети.

Отже, коли суд візьметься за розгляд ключових питань: зброя, якою було збито літак рейсу МН17, місце запуску ракети та роль чотирьох підсудних.

65 ТИСЯЧ СТОРІНОК

Під прицілом камер родичі загиблих прямують до судової зали D комплексу «Схіпхол» на перше судове засідання по суті у справі про збиття літака рейсу МН17.

До зали суду в чорних мантіях заходять судді. Усі присутні знімають маски та займають свої місця. Головуючий суддя Гендрік Стейнгаюс повідомляє, що жоден із чотирьох обвинувачених на суд традиційно не з’явився.

У залі – судді, прокурори, адвокати родичів загиблих, захист одного з чотирьох обвинувачених Олега Пулатова та журналісти. Нідерландський адвокат Сабіна тен Дуссхате, яка представляє інтереси Пулатова, готується до виступу, набирає текст на своєму ноутбуці, одразу за нею сидять адвокати родичів загиблих. Екран комп’ютера однієї з адвокаток для оточуючих світиться червоним, щоб ніхто, окрім неї, не міг бачити набраного тексту.

Суддя Гендрік Стейнгаюс

Головуючий суддя Гендрік Стейнгаюс зазначає, що суд розглядатиме питання: щодо зброї, якою було збито літак рейсу МН17 – чи був літак збитий «Буком»; щодо місця запуску ракети – чи була вона запущена з поля поблизу селища Первомайське; щодо ролі чотирьох підсудних. У червні 2019 року Міжнародна спільна слідча група «JIT» назвала імена чотирьох осіб, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування ЗРК «Бук». Обвинуваченими у справі є троє громадян Росії та один громадянин України. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони «ДНР» Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ генштабу збройних сил РФ, глава «ГРУ ДНР» Сергій Дубінський, підполковник ГРУ Олег Пулатов (усі – громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці «ДНР».

Головуючий суддя Гендрік Стейнгаюс підкреслив, що кримінальна справа про катастрофу літака рейсу МН17 складається із 65 тисяч сторінок.

За його словами, під час розгляду по суті не обговорюватимуть абсолютно все, що було представлено в матеріалах справи. Тож не всі деталі будуть заслухані безпосередньо у суді.

«У справі – 65 000 сторінок, а також багато годин відео- та аудіоматеріалів. Суд розглядатиме лише основні моменти», – зазначив суддя.

Водночас захист одного з чотирьох підозрюваних Олега Пулатова звернув увагу суду, що вони хотіли б розуміти, на яких саме доказах базуватиметься рішення суду. Тож просять, щоб у судовій залі можна було заслухати відповідні докази з матеріалів справи.

СУПУТНИКОВІ ЗНІМКИ США

За офіційною версією слідства, 283 пасажири та 15 членів екіпажу загинули внаслідок збиття літака 17 липня 2014 року зенітно-ракетним комплексом «Бук», який було транспортовано до України з території Росії. Підтвердити, що саме «Бук» знищив малайзійський «Боїнг», начебто, можуть супутникові знімки, наявні у США. Під час попередніх засідань суд заявив, що хотів долучити до справи супутникові знімки. Головуючий суддя Гендрік Стейнгаюс зазначив, що суд не отримав ці знімки, хоча відповідні звернення були надіслані. США відмовилися показувати їх широкому загалу, адже фактично це б означало розкрити свої технічні можливості. Тож було зроблено детальний опис – меморандум. І якби знімки фігурували в суді, процес мав би відбуватися за закритими дверима, але через його суспільну важливість суд не міг бути закритим. Водночас прокурор міг особисто побачити оригінал та переконатися у достовірності наданої інформації. Також слідчий суддя мав змогу ознайомитися з даними супутникових знімків США. І відповідний меморандум було долучено до матеріалів справи. Варто зазначити, що ці знімки не є ключовими у справі. Адже є достатня кількість доказів, що літак рейсу МН17 збив «Бук».

Частини ракети російської установки «Бук»

КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ

Перше судове засідання з розгляду справи по суті 7 червня тривало лише кілька годин. Суд розглядав процедурні питання. Вже під час засідань 8-10 червня суд перейде до викладу матеріалів справи. Розглядатимуться ключові питання щодо зброї, якою було збито літак рейсу МН17, місця запуску ракети та ролі чотирьох підсудних.

Адвоктаи Пулатова

Очікується, що 17-18 червня у суді виступить сторона обвинувачення. Також після цього слово матиме захист одного з чотирьох обвинувачених Олега Пулатова.

Головуючий суддя Гендрік Стейнгаюс наголосив, що справа МН17 дуже чутлива та безпосередньо позицію суду буде оголошено лише після завершення розгляду справи по суті. «Те, що обговорює суд, – це результати та висновки Міжнародної спільної слідчої групи», – підкреслив він.

Зокрема, суд обговорюватиме, як слідча група дійшла висновку, що літак рейсу MH17 був знищений «Буком», які альтернативні сценарії були досліджені. Однак суд не коментуватиме зібрані матеріали Міжнародної спільної слідчої групи (JIT), що займається розслідуванням трагедії MH17. До її складу входять представники правоохоронних органів п’яти країн: Нідерландів, Бельгії, України, Австралії та Малайзії. Згідно з висновками Міжнародної слідчої групи, літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук», який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську. РФ своєї причетності до трагедії не визнає.

Суд також звернув увагу, що у матеріалах справи зустрічаються різні назви проросійських бойовиків. Тож, щоб уникнути надання оцінки конфлікту на сході України під час збиття літака рейсу МН17, суд вживатиме загальний термін «сепаратисти».

Очікується, що у вересні рідні та близькі загиблих зможуть виступити у суді.

Напередодні першого засідання суду по суті у справі MH17 біля посольства РФ у нідерландській Гаазі родичі загиблих влаштували мовчазну акцію протесту. Навпроти будівлі посольства Росії вони встановили 298 білих стільців, які символізують жертв катастрофи. А на лавочку з написом «Человечность превыше политики», яку було встановлено навпроти посольства РФ після трагедії, поклали квіти. Серед них можна було побачити соняхи, які нагадують про трагедію, адже літак МН17 впав у соняшникове поле.

Ірина Драбок, Гаага

Фото Ірини Драбок