Справа МН17: суд у Нідерландах проводить друге засідання по суті

У Нідерландах у судовому комплексі "Схіпхол", що біля Амстердама, розпочалося друге засідання суду по суті у справі про збитий у 2014 році літак рейсу МН17.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Суд розпочне розгляд питань щодо зброї, з якої було збитий літак, та місця запуску ракети, а також ролі чотирьох підсудних.

Головуючий суддя Гендрік Стейнгаюс на початку засідання зазначив, що згідно з дослідженнями, підготовка до польоту та сам політ проходили без порушень. Крім того, після вивчення даних "чорних скриньок" не виявлено нічого, що б свідчило про несправність літака, тож версія аварії виключена.

У Нідерландах розпочалося друге судове засідання по суті у справі МН17 / Фото: Ірина Драбок, Укрінформ

Суддя також підкреслив, що евакуація тіл загиблих та уламків авіалайнера з місця трагедії, робота експертів та слідчих на місці трагедії була ускладнена через бойові дії. У результаті вивчення тіл та уламків літака було виявлено фрагменти ракети, випущеної з комплексу "Бук".

За словами судді, в першу чергу проводився розтин тіл членів екіпажу.

Як повідомляв Укрінформ, пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи на тимчасово окупованій частині Донецької області 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий з зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

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19 червня 2019 року Міжнародна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування ЗРК "Бук". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ Генштабу збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник ГРУ Олег Пулатов (усі - громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

Окружний суд Гааги у березні 2020 року розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17.

Фото: Ірина Драбок, Укрінформ