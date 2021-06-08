Байден і Столтенберг обговорили глобальні виклики – Білий дім
Про це йдеться в офіційному повідомленні Білого дому, оприлюдненому в понеділок за результатами зустрічі, передає Укрінформ.
«Обидва лідери погодились з важливістю ініціативи НАТО – 2030 щодо адаптації Альянсу до викликів стратегічного протистояння й транснаціональних загроз, в тому числі зміни клімату та кібератак»,- зауважується в повідомленні.
Крім того, сторони обговорили прогрес щодо справедливого розподілу фінансового тягаря між членами Альянсу, враховуючи важливість забезпечення необхідних ресурсів НАТО для відповідей на нові виклики.
У Білому домі також повідомили, що темою спілкування стала й ситуація в Афганістані та продовження підтримки дипломатичних мирних зусиль після виводу контингенту міжнародної коаліції на чолі зі США з цієї країни.
Як повідомляв Укрінформ, саміт НАТО запланований 14 червня в Брюсселі.