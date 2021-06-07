У Британії починають щепити проти COVID-19 осіб до 30 років

У Великій Британії найближчими днями відкривається доступ до вакцинації проти коронавірусу для людей віком до 30 років.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian.

Міністр охорони здоров’я Британії Метт Генкок зазначив, що цей крок наблизить країну до мети - вакцинації всього дорослого населення та повернення людям свобод, які довелося обмежити у зв’язку з пандемією.

"Кожен має приймати пропозицію проходження щеплення та переконатися, що йому буде зроблено другий укол", - закликав співгромадян міністр.

За його словами, в уряді розраховують, що до 21 червня вакцинацію від коронавірусу завершать близько трьох п’ятих усіх дорослих в країні.

Як повідомлялося, обидві дози вакцини від коронавірусу отримали 52% дорослих мешканців Великої Британії, а першою дозою щепили понад 75% населення.

Фото: Sky.com