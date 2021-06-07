У Туреччині стартувала масова вакцинація вчителів

Влада Туреччини оголосила про початок масової вакцинації проти коронавірусу вчителів та всіх освітян країни.

Про це повідомляє власкор Укрінформу.

«Порядок вакцинації всіх наших освітніх працівників було визначено міністерством охорони здоров'я», - повідомив міністр національної освіти Туреччини Зія Сельчук.

Аби отримати можливість зробити щеплення, потрібно залишити заявку в електронній системі e-Nabız. Це загальнодержавна платформа системи охорони здоров’я, на базі якої ведуться електронні медичні картки громадян.

Як повідомляв Укрінформ, на цьому тижні в Туреччині почали вакцинувати всіх громадян віком від 50 років.

За минулу добу в країні було виявлено 5386 випадків COVID-19, померли 96 хворих, понад 6 тисяч осіб одужали.

Від початку кампанії вакцинації в Туреччині зроблено 30,7 млн щеплень. Дві дози вакцини отримали 13 млн мешканців країни.

Фото: Belga