У Делі пом'якшують карантин

В індійській столиці Делі почнуть пом'якшення карантинних заходів на фоні зменшення нових випадків інфікування коронавірусом.

Як повідомляє Укрінформ, про це інформує India Today.

За словами головного міністра Делі Арвінда Кеджрівала, локдаун в індійській столиці триватиме, але з послабленнями в обмеженнях: ринки і торгові центри відкриватимуться по черзі у парні та непарні дні.

Крім того, з понеділка метро Делі відновить роботу з 50% пропускної спроможності.

За останніми даними, у суботу в Делі зафіксували близько 400 випадків інфікування COVID-19. Коли сім тижнів тому локдаун тільки запровадили, за добу в місті реєстрували близько 25 тис. випадків.

Фото: PTI