Останки 215 дітей на території інтернату – ООН вимагає розслідування від Канади і Ватикану

Організація Об'єднаних Націй вимагає від Канади та Ватикану проведення розслідування смерті 215 дітей корінних народів, останки яких знайдені на території колишньої школи-інтернату у канадському місті Камлупс, що працювала під егідою католицької церкви.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW.

"Немислимо, щоб Канада і Святий Престол залишили такий жахливий злочин нерозкритим та без виправлення помилок", - йдеться у заяві ООН, оприлюдненій 4 червня.

Своєю чергою канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо очікує, що католицька церква візьме відповідальність за свою роль в цьому. "Як католик я глибоко розчарований тією позицією, яку католицька церква має зараз і багато років тому", - наголосив він.

Канадська конференція католицьких єпископів (CCCB) поки не прокоментувала цю справу.

Як повідомлялось, дитячі останки були виявлені на території інтернату дітей корінних народів у канадському Камлупсі наприкінці травня. За попередніми даними, деяким з цих дітей було не більше за три роки. Причини їхніх смертей невідомі.

Школа-інтернат в Камлупсі була однією з найбільших у Канаді. Вона працювала з 1890-го до 1978 року під егідою католицької церкви, а згодом - уряду. У школі одночасно перебували близько 500 дітей, багато з них страждали від голоду, повідомила лідер спільноти індіанців Камлупса. Згідно з урядовим звітом 2015 року, умови в цьому інтернаті були надзвичайно поганими, багато дітей в ньому померли від кору, туберкульозу або грипу.

Канадські школи-інтернати для представників корінних народів знаходились під управлінням держави або церкви. Дітей насильно забирали з сімей, і в цих інтернатах вони мали вивчати культуру колонізаторів. Насильство в таких школах було звичайним явищем.