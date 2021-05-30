У Канаді на місці колишньої школи для корінного населення знайшли останки 215 дітей

У Канаді виявили останки 215 дітей на території колишньої школи-інтернату для корінного населення.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на ВВС.

Як зазначається, деяким загиблим малюкам було всього три роки.

За словами представника індіанської спільноти, яка ініціювала розкопки, смерті не були задокументовані.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо у зв'язку зі знахідкою заявив, що це «хворобливе нагадування про ганебну главу в історії нашої держави».

Найбільша свого часу канадська школа-інтернат для індіанців Камлупс діяла з 1890 по 1969 рік. Її могли відвідувати одночасно до 500 осіб.

Як повідомляється, в Канаді діти індіанців були зобов'язані відвідувати школи-інтернати. Однак такі навчальні заклади погано фінансувалися. З дітьми там часто погано поводилися, чимало з них голодували й помирали від інфекційних хвороб.

Фото: Library and Archives Canada/Handout