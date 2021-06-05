В Австралії виявили новий COVID-штам

В австралійському штаті Вікторія виявлено новий тип мутації коронавірусу Delta, що викликало побоювання відносно значного сплеску захворюваності.

Як повідомляє Укрінформ, про це інформує Reuters.

Інфекцію виявили у двох членів сім'ї, які два тижні тому відвідали кілька туристичних місць у сусідньому штаті.

Влада регіону заявила, що новим штамом заразитися легше, ніж «індійським» варіантом. Всі зусилля медиків спрямовано на встановлення його походження, а також пошук всіх, хто контактував із зараженими.

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Як повідомлялося, у світі станом на ранок 5 червня зафіксували 173,3 мільйона випадків COVID-19.