Компанія Маска Starlink відкриває офіс у Литві
Як передає Укрінформ, про це повідомляє DELFI.
За даними Центру регістра, в середу було зареєстровано компанію Starlink Lithuania.
Starlink є проєктом штучних супутників Землі SpaceX. Єдиним акціонером Starlink Lithuania є голландська Starlink Holdings Netherlands, а її очолює керівник з питань людських ресурсів SpaceX Лорен Дреєр.
Зазначається, що міністр комунікацій та транспорту Литви Марюс Скуодіс в лютому обговорював з представниками SpaceX можливості розвитку в Литві та в Балтійському регіоні технологій супутникового інтернету. Тоді Скуодіс заявляв, що Литва могла б стати мостом для розвитку супутникового інтернету між країнами Балтії та на ринках усього регіону.
Як повідомлялося, на цей момент на орбіті Землі знаходяться понад 1,1 тис. супутників Starlink. Планується, що в майбутньому мережа інтернет-супутників розшириться до 12 тис.