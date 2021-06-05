Компанія Маска Starlink відкриває офіс у Литві

Компанія космічних технологій американського магната, засновника компанії електромобілів Tesla Ілона Маска SpaceX влаштується і в Литві.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DELFI.

За даними Центру регістра, в середу було зареєстровано компанію Starlink Lithuania.

Starlink є проєктом штучних супутників Землі SpaceX. Єдиним акціонером Starlink Lithuania є голландська Starlink Holdings Netherlands, а її очолює керівник з питань людських ресурсів SpaceX Лорен Дреєр.

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Зазначається, що міністр комунікацій та транспорту Литви Марюс Скуодіс в лютому обговорював з представниками SpaceX можливості розвитку в Литві та в Балтійському регіоні технологій супутникового інтернету. Тоді Скуодіс заявляв, що Литва могла б стати мостом для розвитку супутникового інтернету між країнами Балтії та на ринках усього регіону.

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Як повідомлялося, на цей момент на орбіті Землі знаходяться понад 1,1 тис. супутників Starlink. Планується, що в майбутньому мережа інтернет-супутників розшириться до 12 тис.