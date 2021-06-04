Китай заборонив ультрамарафони після загибелі 21 бігуна

Китай тимчасово заборонив проведення ультрамарафонів після того, як 22 травня на змаганні в провінції Ганьсу загинув 21 бігун.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Крім того, Китай зупиняє й інші спортивні заходи з високим ризиком, в яких відсутній чіткий контроль, правила і стандарти безпеки. Зокрема, йдеться про біг по пересіченій місцевості, трекінг по пустелі, польоти у вінгсьютах і гонки на наддовгі дистанції.

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Як довго триватиме заборона - невідомо.

Як повідомлялося, під час проведення 100-кілометрового марафону в місті Байїнь, що в провінції Ганьсу, через град загинув 21 спортсмен.

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