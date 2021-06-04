Китай заборонив ультрамарафони після загибелі 21 бігуна
Укрінформ
Китай тимчасово заборонив проведення ультрамарафонів після того, як 22 травня на змаганні в провінції Ганьсу загинув 21 бігун.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.
Крім того, Китай зупиняє й інші спортивні заходи з високим ризиком, в яких відсутній чіткий контроль, правила і стандарти безпеки. Зокрема, йдеться про біг по пересіченій місцевості, трекінг по пустелі, польоти у вінгсьютах і гонки на наддовгі дистанції.
Як довго триватиме заборона - невідомо.
Як повідомлялося, під час проведення 100-кілометрового марафону в місті Байїнь, що в провінції Ганьсу, через град загинув 21 спортсмен.
Фото: Getty Images