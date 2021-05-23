Негода під час марафону у Китаї: двадцятеро загиблих

Учасників високогірного марафону у Китаї спіткала екстремальна погода, унаслідок якої загинуло 20 учасників.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише Сіньхуа.

“Двадцять людей загинули й одна особа досі вважається зниклою безвісти після того, як екстремальна погода накрила учасників 100-кілометрового гірського забігу у північно-західній китайській провінції Гансу”, - йдеться у матеріалі.

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Зазначається, що сектор 20-31 км, розташований на значній висоті над рівнем моря, накрив морозний дощ та град. “Учасники зазнали фізичного дискомфорту та зниження температури тіла через різке падіння температури повітря”, - стверджує Сіньхуа.

Коли деякі учасники не вийшли на зв’язок, забіг було припинено й розпочато рятувальну операцію, до якої наразі залучено понад 1200 рятувальників.

“Через складний місцевий рельєф уночі температура знову впала, що ускладнило пошуки”, - зауважує агентство.

Загалом участь у забігу брало 172 людини. Окрім двадцяти загиблих та одного зниклого, ще восьмеро людей були госпіталізовані із легкими травмами.