Під час Харківського марафону помер учасник забігу

Під час традиційного Харківського міжнародного марафону 4 жовтня помер учасник забігу.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомляється на сторінці акції у Фейсбуку.

"На дистанції 21,1 км бігун Євген Колєров знепритомнів. Хлопець з нашої команди намагався зробити все, щоб допомогти спортсмену, й "швидка" прибула на місце за кілька хвилин. Але у лікарні серце Євгена перестало битися", - йдеться в повідомленні.

Організатори висловили співчуття родині спортсмена і запевнили, що нададуть їй матеріальну допомогу.

Як уточнили кореспондентові Укрінформу у пресслужбі Харківської міськради, в умовах карантину маршрут Харківського міжнародного марафону пролягав не центральними вулицями міста, як завжди, а Лісопарком і велодоріжкою. "Траса була промаркована й сертифікована, забезпечено охорону та медичний супровід. Цього року на різні дистанції марафону зареєструвалося понад 3 тис. учасників з різних міст України та зарубіжжя", - сказали у пресслужбі.

Харківський міжнародний марафон проводиться щороку, він внесений до Національного реєстру рекордів України як наймасовіший забіг за кількістю зареєстрованих учасників.

Фото: Avantazh Kharkiv International Marathon