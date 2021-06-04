В Євросоюзі прокоментували новий закон РФ про «екстремістські організації»

Закон про «екстремістські організації», підписаний сьогодні президентом РФ Володимиром Путіним, спрямований проти демократичних свобод та політичного плюралізму в Росії й суперечить міжнародним зобов’язанням самої РФ у сфері дотримання прав людини.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у заяві речника ЄС, яка оприлюднена на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

«4 червня президент Путін підписав новий закон, який забороняє будь-кому, хто має зв'язок з так званими «екстремістськими організаціями», брати участь у виборах в Росії. Цей новий закон є ще одним інструментом, спрямованим проти критичних та опозиційних голосів, який надалі згортає політичний плюралізм в Росії. Це рішення, що ухвалене перед виборами у Державну думу у вересні у поєднанні із законами про «іноземних агентів» та «небажані організації», посилює системне придушення демократії, прав людини та свобод. Крім того, занепокоєння викликає, що цей закон матиме ретроспективне застосування», - йдеться у доку менті.

Як зазначається в заяві, Євросоюз закликав російську владу скасувати цей закон та привести російське законодавство у відповідність із зобов’язаннями, які Росія взяла на себе у відповідності із європейським та міжнародним законодавством у сфері прав людини, включаючи Європейську конвенцію з прав людини Ради Європи.

Як повідомляв Укрінформ, президент Росії Володимир Путін 4 червня підписав закон про заборону балотуватися на виборах для учасників і прихильників організацій, визнаних у Росії екстремістськими. При цьому під поняття «екстремістської діяльності» підпадає висловлення підтримки в інтернеті, пожертви або консультації. В Росії згадане законодавство поширюється на вибори всіх рівнів.