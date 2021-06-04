Соратників Навального можуть не пустити на вибори - Путін підписав закон

Президент Росії Володимир Путін підписав закон про заборону балотуватися на виборах для учасників і прихильників організацій, визнаних у Росії екстремістськими.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на Офіційному інтернет-порталі правової інформації.

У виборах будь-якого рівня не зможуть брати участь засновники та керівники, які працювали в організації протягом трьох років до визнання її судом екстремістською або терористичною. Заборона діятиме п'ять років. Звичайні співробітники таких організацій і особи, чия причетність до їх діяльності встановлена ​​судом, не зможуть претендувати на виборні посади протягом трьох років, випливає з тексту закону.

Спочатку в законопроєкті йшлося про заборону обиратися тільки у Держдуму, проте до другого читання, яке відбулося 25 травня, у документ було внесено поправки, які забороняють участь у виборах будь-якого рівня.

У російському суспільстві цей закон називають «законом проти ФБК», оскільки після набрання чинності ним тисячі прихильників, а також спонсорів Фонду боротьби з корупцією (ФБК) і штабів опозиційного політика Олексія Навального можуть позбутися пасивного виборчого права (бути обраними). При цьому "закон проти ФБК" передбачає покарання за участь у діяльності "екстремістської організації" в той момент, коли вона ще не була визнана екстремістською.

Як повідомляв Укрінформ, Держдума РФ 26 травня ухвалила у третьому, заключному читанні закон, який розширить заборони на участь у виборах для людей, причетних до діяльності «екстремістської або терористичної організації». Під дію закону може потрапити і Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального, який Генпрокуратура РФ просить визнати екстремістською організацією.

Раніше, 16 квітня, прокуратура Москви подала позов про визнання екстремістськими ФБК, штабів Навального, а також "Фонду захисту прав громадян". Прокуратура заявила, що під виглядом цих організацій працюють іноземні та міжнародні організації, чия діяльність визнана в Росії небажаною. Мосміськсуд засекретив матеріали справи. У понеділок, 17 травня, суд відклав розгляд цієї справи до 9 червня.

Наприкінці квітня Росфінмоніторинг вже включив штаби Навального до переліку екстремістських і терористичних організацій.