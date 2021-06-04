Британський прем'єр отримав другу дозу щеплення від COVID-19

Британський прем'єр отримав другу дозу щеплення від COVID-19

Укрінформ
Голова уряду Великої Британії Борис Джонсон повідомив, що отримав другу дозу вакцини від COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це він написав у Твіттері.

"Другий укол зроблено. Коли настане ваша черга, робіть щеплення", - йдеться у дописі.

Як повідомлялося, половина дорослого населення Великої Британії вже отримала дві дози щеплення проти COVID-19

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У світі станом на ніч 4 червня зафіксовано понад 172,8 млн млн випадків зараження коронавірусом, з них - понад 3,7 млн летальних, одужали понад 155 млн осіб.

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