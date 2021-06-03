У «інтерв'ю» пропагандистам Протасевич назвав поїздку на схід України «найбільшою помилкою»

Опозиційний блогер Роман Протасевич заявив, що "поїздка на Донбас напевно була найбільшою помилкою в його житті".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє провладний білоруський телеканал ОНТ в телеграмі.

У цьому ефірі заарештований опозиціонер, зокрема назвав свою поїздку на схід України найбільшою помилкою в житті: «З урахуванням того, що я не тільки дозволяв собі якісь дивні висловлювання, але з урахуванням того, що я порушив журналістську етику, перейшовши всі межі ... Це напевно було найбільшою помилкою в моєму житті. Та єдина річ, про яку я правда шкодую».

Також в ефірі білоруського держканалу Протасевич заявив, що NEXTA спочатку заробляла на рекламі, пізніше - почала отримувати пожертвування від читачів, а також від якоїсь російської компанії. Про переклади від російської компанії Протасевичу, нібито, розповів засновник NEXTA Степан Путило, вони становили по кілька тисяч євро. Назва фірми Протасевич не назвав, але вона «була пов'язана з Уралом і видобуванням корисних копалин», власник якої - відомий російський олігарх.

Протасевич заявив, що після завершення активної частини білоруських протестів канал NEXTA планували «перевести» на російську порядку. В цілому в ефірі ОНТ він розкритикував NEXTA і білоруську опозицію. За його словами, які виїхали опозиціонерів фінансують «литовські платники податків», білоруська діаспора і бізнес.

Також в ефірі, заарештований опозиціонер сказав, «вибачившись за такий вислів», що Олександр Лукашенко - людина «зі сталевими яйцями». (Раніше, минулої осені в «перехоплення» КДБ, малодостовірними «розмові Майка і Ніка» Лукашенко був названий «міцним горішком»).

Напередодні той же державний білоруський телеканал ОНТ показав фільм про екстрену посадку в Мінську літака Ryanair з опозиційним блогером Романом Протасевичем на борту.

Як повідомлялося, 23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса. Після посадки борту в Мінську були заарештовані активіст і опозиційний журналіст Роман Протасевич і його подруга Софія Сапега.

27 травня адвокат Протасевича Інеса Аленська вперше змогла побачитися з підзахисним з дня його затримання. У зв'язку з підписанням угоди про нерозголошення інформації адвокат не змогла точно сказати, де знаходиться Протасевич та в якому статусі.

Білоруські правозахисники визнали Сапегу і Протасевича політв'язнями.

В ЄС і США засудили примусове приземлення в Мінську лайнера Ryanair, а також вимагають звільнення Протасевича.