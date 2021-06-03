Європейський регулятор дозволив літати над Білоруссю лише у надзвичайних ситуаціях

Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA) видало директиву, де закликає авіаційну владу держав-членів повідомити авіаоператора, що польоти над Білоруссю дозволяються лише в разі потреби, якщо цього вимагає безпека.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на директиву.

Як зазначається, захід запроваджується для зменшення потенційного ризику для пасажирів і екіпажів після інциденту з літаком Ryanair 23 травня.

При цьому уточнюється, що «виконання польотів в повітряному просторі Білорусі більше не дозволено, якщо це не потрібно для безпечної роботи в непередбачених обставинах».

У документі також наголошується, що директива буде переглядатися відповідно до обставин.

Раніше EASA видало бюлетень, в якому не рекомендувало авіаоператорам країн-членів використовувати повітряний простір Білорусі без крайньої необхідності з міркувань безпеки.

Міністри Євросоюзу закликали перевізників ЄС уникати польотів над Білоруссю.

Як повідомлялося, 23 травня літак ірландської авіакомпанії Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса через повітряний простір Білорусі, був екстрено посаджений на аеродромі Мінська нібито через сигнал про замінування. За дорученням Олександра Лукашенка для його супроводу в небо було піднято винищувач МіГ-29.

На борту лайнера знаходилися редактор внесеного в Білорусі до списку екстремістських Телеграм-каналу «Білорусь головного мозку», колишній редактор також визнаного в Білорусі екстремістським Телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич і його подруга, громадянка РФ, студентка вільнюського Європейського гуманітарного університету Софія Сапега. Їх було затримано.

Євросоюз і США засудили примусову посадку в Мінську лайнера Ryanair, а також зажадали звільнення Протасевича.