В Іспанії засудили на півроку жінку за піратські Windows та Office

Верховний суд Іспанії засудив до шести місяців в’язниці та 3600 євро штрафу підприємицю, яка встановила на два комп'ютери неліцензійні Windows та пакет програм Microsoft Office.

Це перший подібний вирок в країні, передає Укрінформ із посиланням на El Mundo.

Верховний суд розглянув цю справу після того, як жінка оскаржувала рішення двох судів попередніх інстанцій.

Засудженій належить невеликий бізнес у Мадриді. Поліція викрила її на піратстві у 2017 році. Правоохоронці кажуть, що на двох з восьми робочих комп'ютерів, які належать підприємиці, були встановлені піратські версії Windows та Office.

У своєму рішенні суддя посилається на реформу Кримінального кодексу 2015 року, яка передбачає відповідальність за економічну експлуатацію продуктів без ліцензій.

Жінка, крім шести місяців тюремного ув'язнення, має компенсувати збитки корпорації Microsoft (їй належать як операційна система Window, так і пакет програм Office) в розмірі вартості двох ліцензій. Також її зобов'язали сплатити 3600 євро штрафу.

Видання нагадує, що в Іспанії справи про піратство, за які можна отримати реальний тюремний строк, зазвичай набагато масштабніші. Часто вони стосуються блокування сайтів за нелегальні трансляції футбольних матчів та інших спортивних заходів.