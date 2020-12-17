Піратство й підробки: Україна потрапила до списку Єврокомісії

Україна потрапила до списку Європейської комісії спостереження за підробками та піратством, який включає веб-сайти та фізичні ринки за межами ЄС, що беруть участь у фальсифікаціях та піратстві, сприяють їм або користуються ними.

Як передає Укрінформ, відповідний документ оприлюднено на сайті ЄК.

"Це другий Список спостереження за фальсифікаціями та піратством, який включає веб-сайти та фізичні ринки за межами ЄС, що беруть участь у фальсифікаціях та піратстві, сприяють їм або користуються ними. Ця діяльність підриває права інтелектуальної власності компаній та творців ЄС, шкодить бізнесу та робочим місцям ЄС та загрожує здоров'ю та безпеці споживачів", - зазначають в Єврокомісії.

Список спостереження складається з чотирьох напрямків: веб-сайти, що пропонують захищений авторським правом вміст, платформи електронної комерції, інтернет-аптеки та фізичні ринки. Зазначається, що Список підробок та фальсифікацій Єврокомісія формує на підставі даних, наданих робочими групами, що працюють в країнах Андського співтовариства (Колумбія, Перу та Еквадор), Центральної Америки, Канаді, Китаї, Гонконзі (Китай), Південній Кореї, Тайвані, Таїланді, Туреччині, Україні та США.

Україна присутня в кількох розділах документу.

Так, Україна згадується в контексті веб-сайту потокового мовлення Seasonvar.ru, що потрапив до списку Європейської комісії. Сайт, що має ймовірно російське походження, підорюється в незаконному поширенні аудіоконтенту, який захищений авторським правом. При цьому у досліджуваному періоді, в червні 2020 року, 33,4% відвідувачів цього сайту були з України.

Крім того, Україна зазначається в контексті сайту Rezka.ag, який здійснює незаконну трансляцію 22500 фільмів, 5500 серіалів, а також мультфільми та аніме. Лише у червні 2020 року сайт відвідало 46,13 млн користувачів, з них 53,27% - з України.

Також, Україна згадується в контексті сайту Bookfi.net (дзеркальні сайти - booksee.org, bookre.org або bookzz.org). Це онлайн-бібліотека, яка надає доступ до понад 2,2 мільйона несанкціонованих копій книг. За висновками Єврокомісії, сайт адмініструється з Росії чи України.

До Списку Єврокомісії також потрапили українські торгові онлайн майданчики Prom.ua та Bigl.ua. Як стверджують в Єврокомісії, ці торгові майданчики, що надають свої площі для малого та середнього бізнесу, а також для споживачів в Україні, нібито продають високий обсяг контрафактних товарів за такими товарними категоріями: автомобільні та моторні запасні деталі, одяг, взуття та аксесуари, техніка та електроніка, матеріали для ремонту, краси та здоров'я, спорту, товари для дозвілля та книги.

До списку Єврокомісії також включені чотири українські ринки - "Троєщина" в Києві, "7-й кілометр" в Одесі, "Барабашова" в Харкові та Хмельницький речовий ринок. Зазначається, що на цих ринках продається велика кількість підроблених товарів. Крім того, повідомляється, що адміністратори ринку неохоче співпрацюють з правовласниками та задовільняють їхні запити. Крім того, в цьому контексті згадується зам'які санкції та кримінальна відповідальність за підробку, що передбачені в національному законодавстві, та не стримують порушників.