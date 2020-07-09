Євросуд дозволив YouTube не розкривати дані онлайн-піратів

Відеосервіс YouTube, власником якого є Google, не зобов'язаний розкривати інформацію, яка допоможе ідентифікувати осіб, що нелегально розміщують на цій платформі відеоконтент без дотримання вимог авторського права.

Відповідне рішення ухвалив у четвер, 9 липня, Європейський суд у Люксембурзі, повідомляє DW.

Згідно з цим рішенням, YouTube має на вимогу правовласників повідомити лише поштову адресу користувачів, що займаються піратством, але не їхні електронні адреси, IP-адреси або телефонні номери.

Зазначається, що з запитом до Європейського суду звернувся суд у Німеччині, попросивши вирішити судову суперечку між німецькою кінокомпанією Constantin Film та YouTube. Причиною для позову з боку кінокомпанії стало те, що у 2013 та 2014 роках користувачі YouTube розмістили на відеосервісі два фільми без згоди правовласника - Scary Movie 5 та Parker. Намагаючись отримати дані про онлайн-піратів, кінокомпанія звернулася з відповідною вимогою до адміністрації YouTube. Утім, відеосервіс відмовився повідомити Constantin Film персональні дані користувачів, що порушили авторські права.

"Коли якийсь фільм неправомірно завантажений на якусь онлайн-платформу, як то YouTube, правовласник може, згідно з директивою про забезпечення прав інтелектуальної власності, вимагати від оператора надати лише поштову адресу відповідного користувача, але не його чи її електронну адресу, IP-адресу або телефонний номер", - йдеться в ухвалі Європейського суду.

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У Google привітали це рішення суду, адже відтепер компанії буде простіше ухвалювати рішення щодо того, яку інформацію надавати правовласникам.

Це рішення "забезпечує правову ясність щодо того, якою інформацією доцільно ділитися з правовласниками у випадку висування претензії на авторське право", - йдеться у заяві представника Google.

Фото: Imago/photothek/T. Trutschel