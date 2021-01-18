Прикарпатський «пірат» пограбував чотири іноземні кінокомпанії на 2,5 мільйона

На Івано-Франківщині кіберполіція викрила адміністратора нелегальних онлайн-кінотеатрів, який завдав збитків чотирьом іноземним кінокомпаніям на більше як 2,5 мільйона гривень.

Про це інформує Департамент кіберполіції Національної поліції, передає Укрінформ.

«Встановлено, що 26-річний місцевий житель створив та адміністрував два нелегальних онлайн-кінотеатри. Чоловік надавав доступ до перегляду кінотворів, попри відсутність дозволів правовласників. Заробіток фігурант отримував від показу реклами на сайтах. За попередніми підрахунками, в результаті протиправної діяльності було нанесено понад 2,5 мільйона гривень збитків чотирьом іноземним кінокомпаніям», - йдеться у повідомленні.

Тож в оселі фігуранта поліцейські провели санкціонований обшук та вилучили комп’ютерну техніку, яка використовувалася у протиправній діяльності. Вилучене було направлено на проведення відповідних експертних досліджень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 176 (Порушення авторського права і суміжних прав) ККУ. Максимальне покарання, яке може загрожувати правопорушнику – до двох років позбавлення волі. Вирішується питання щодо оголошення підозри фігуранту. Слідчі дії тривають.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська місцева прокуратура.

Фото: mediasat.info