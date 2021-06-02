Ексголова МЗС Австрії, яка танцювала з Путіним, увійшла до ради директорів «Роснефти»

Колишня очільниця австрійської дипломатії Карін Кнайсль, яка раніше здобула славу після танцю з Володимиром Путіним, може увійти до складу ради директорів «Роснефти».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інтерфакс.

Зазначається, що кандидатура Кнайсль позначена в розпорядженні уряду РФ у складі кандидатів до ради директорів «Роснефти».

Кнайсль - не перша жінка, яка номінується до ради директорів найбільшої в РФ нафтової компанії: у 2015 році висувалася тодішня глава Росмайна Ольга Дергунова, проте обрана вона не була.

В якості незалежних директорів «Роснефти» також висунуті кандидати, які наразі входять до ради: голова комітету акціонерів Nord Stream 2 Герхард Шредер, виконавчий директор Nord Stream 2 AG Маттіас Варніг, очільник Marcuard Holding Ганс-Йорг Рудлофф. Кандидатами - представниками РФ до ради директорів "Роснефти" висунуті віцепрем'єр Олександр Новак, помічник президента РФ Максим Орєшкін і голова "Роснафти" Ігор Сєчін, які входять нині до ради.

На даний час рада директорів "Роснефти" загалом складається з 11 осіб.

Як відомо, у 2018 році президент РФ Володимир Путін відвідав весілля Кнайсль в Австрії. Дипломатка тоді розповіла ЗМІ, що «спонтанно» запросила на весілля колег з уряду і Путіна, який у той час перебував із візитом в Австрії, а весілля планувалося як приватний захід.

Кнайсль обіймала посаду міністра закордонних справ в уряді Себастьяна Курца з грудня 2017 року за квотою ультраправої Австрійської партії свободи. Вона пішла з міністерства у результаті відставки першого уряду Курца, що сталося через скандал з підкупом Партії свободи.

Після відставки з міністерства Кнайсль почала писати колонки для пропагандистського кремлівського мовника Russia Today (RT).

Фото: Reuters