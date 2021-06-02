Між двома лондонськими хмарочосами збудували прозорий басейн

В одному з престижних районів Лондона збудували прозорий басейн між двома хмарочосами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Mirror.

На висоті 35 метрів структура прозорого басейну з’єднує дахи двох хмарочосів з видом на парламент Великої Британії та одне з найбільших оглядових коліс у світі - Лондонське око.

Довжина басейну становить 25 метрів, ширина 5 метрів та глибина 3 метри.

У Лондоні збудували прозорий басейн між хмарочосами / Фото: Embassy Gardens, ECOWORLD BALLYMORE

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Доступ до нього відкритий для мешканців квартир обох будинків та їхніх гостей.

Фото: Getty Images