Політсила Качинського впевнено утримує лідерство у Польщі

Правляча у Польщі Об’єднана правиця (коаліція партій “Право і Справедливість”, “Cолідарна Польща”, “Порозуміння”) продовжує упевнено лідирувати за рівнем підтримки у польському суспільстві.

Згідно з опитуванням центру IBRiS для Interia.pl, за неї сьогодні готові проголосувати понад 40% виборців, передає Укрінформ.

Як інформується, за Об’єднану правицю сьогодні готові проголосувати 40,3% опитуваних. Водночас за ліберальну партію “Польща 2050” Шимона Головні сьогодні готові проголосувати 22,9%, а за “Громадянську коаліцію” – 15,9%.

Опитування свідчить, що у виборах в Польщі сьогодні могли б взяти участь 46,4% виборців.

П’ятивідсотковий виборчий бар’єр в Польщі подолали б також Лівиця (Союз демократичної лівиці, “Весна”, “Разом”), а також націоналістична “Конфедерація” – 7,3%.

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Як відомо, Об’єднана правиця перебуває у владі в Польщі з листопада 2015 року. Наступні парламентські вибори в РП мають за планом мають відбутися

Фото: Piotr Molecki /East News