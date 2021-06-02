Політсила Качинського впевнено утримує лідерство у Польщі
Згідно з опитуванням центру IBRiS для Interia.pl, за неї сьогодні готові проголосувати понад 40% виборців, передає Укрінформ.
Як інформується, за Об’єднану правицю сьогодні готові проголосувати 40,3% опитуваних. Водночас за ліберальну партію “Польща 2050” Шимона Головні сьогодні готові проголосувати 22,9%, а за “Громадянську коаліцію” – 15,9%.
Опитування свідчить, що у виборах в Польщі сьогодні могли б взяти участь 46,4% виборців.
П’ятивідсотковий виборчий бар’єр в Польщі подолали б також Лівиця (Союз демократичної лівиці, “Весна”, “Разом”), а також націоналістична “Конфедерація” – 7,3%.
Як відомо, Об’єднана правиця перебуває у владі в Польщі з листопада 2015 року. Наступні парламентські вибори в РП мають за планом мають відбутися
Фото: Piotr Molecki /East News