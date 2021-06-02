Стівен Сігал вступив до прокремлівської партії - ЗМІ

Американський актор Стівен Сігал, який отримав громадянство РФ у 2016 році, вступив до прокремлівської політичної партії "Справедлива Росія – Патріоти – За правду".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Fox News.

Телеканал при цьому посилається на відеоролик політсили "Справедлива Росія – Патріоти – За правду", яка нещодавно утворилася на основі злиття трьох лівацьких російських партій.

"Сігал, відомий володінням бойовими мистецтвами, давно є шанувальником Росії та її президента Володимира Путіна, за що той подарував акторові громадянство", - йдеться в публікації.

Зауважується, що новина про вступ Сігала до пропутінської партії з'явилася на тлі звинувачень його в сексуальному насильстві.

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Так, акторка Регіна Сімонс у 2018 році заявила, що була в зґвалтована Сігалом на вечірці в його будинку у Беверлі-Гіллз, коли їй було 18. Колишня нідерландська модель Фавіола Дадіс також повідомила, що подала заяву проти актора в Департамент поліції Лос-Анджелеса, стверджуючи, що він непристойно поводився під час кастингу. Актриса Порша де Россі розповіла у Твіттері, як під час кастингу Сігал знімав при ній штани.

Fox News нагадує, що 2018 року міністерство закордонних справ РФ призначило Сігала спеціальним представником з гуманітарних зв'язків між Росією та США. У цій ролі актор, зокрема, відвідав Венесуелу й подарував самурайський меч президентові Мадуро.