США вивели з Афганістану близько 40% військових

Процес виведення американського військового контингенту з Афганістану станом на 31 травня завершено на 30-44%.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Центральне командування Збройних сил США.

За оцінками Центрального командування США, вже завершено від 30 до 44% всього процесу виведення військових.

Органам влади Афганістану передано шість об'єктів, близько 13 тисяч одиниць обладнання будуть утилізовані.

У командуванні уточнили, що з міркувань безпеки дані про виведення американських військових з Афганістану надаватимуть лише у відсотковому співвідношенні.

Як повідомлялося, США та НАТО 1 травня офіційно розпочали виведення решти військ з Афганістану.

До 11 вересня Афганістан мають залишити близько 3500 американських військовослужбовців та близько 7000 солдатів НАТО.

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На піку операції впродовж 2010-2013 років чисельність військ США та їхніх союзників в Афганістані перевищувала 150 тисяч осіб.

Паралельно з виведенням своїх військ з території Афганістану Сполучені Штати запускають у цій країні нову місію, спрямовану на розвиток інших відносин з кабульським урядом та силами безпеки.