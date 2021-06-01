У Білорусі політв'язень намагався скоїти самогубство на засіданні суду

У Мінську під час судового засідання опозиціонер Степан Латипов спробував скоїти самогубство, проштрикнувши собі горло ручкою.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє правозахисний центр Вясна.

Латипова звинувачують в організації телеграм-чату, майстерні з виготовлення символів протесту та протистоянні з поліцейським під час затримання 15 вересня.

У суді Латипов не визнав себе винним за жодною зі статей, що йому інкримінують.

Також він звернувся до свого батька із заявою, що у разі невизнання "провини" силовики погрожували йому кримінальним переслідуванням рідних та сусідів.

Після цього Латипов встав на лавку у клітці для підсудних, щоб до нього не дотяглися конвоїри, й увіткнув собі у горло ручку. Клітку змогли відкрити не одразу – як з’ясувалося, у конвоїрів навіть не було ключів, їх забрав якийсь чоловік, якого на момент інциденту не було в залі. На той момент, як клітку відкрили, опозиціонер вже втратив свідомість.

За даними Вясни, його забрала швидка допомога, й медики наразі вводять його у стан штучної коми.

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Як повідомлялося, після сфальшованих президентських виборів у Білорусі від 9 серпня минулого року та жорстокого придушення режимом Лукашенка мирних протестів власних громадян, ЄС переглянув свої відносини з Білоруссю та зупинив усі програми бюджетної підтримки, які призначалися для країни в рамках Східного партнерства та інших програм співробітництва.

Водночас ЄС висловив чітку та послідовну позицію щодо підтримки громадянського суспільства у Білорусі та готовність сприяти мирному та демократичному переходу влади до обраних народом лідерів.

Фото: Вясна