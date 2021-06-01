Перше COVID-щеплення вже зробили 43% жителів Німеччини

Близько 37,75 млн жителів Німеччини вже отримали першу дозу вакцини проти коронавірусу - це становить 43% населення країни.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив у Твіттері міністр охорони здоров’я ФРН Єнс Шпан.

"43% німців (37,75 млн) отримали щонайменше одну дозу вакцини, 17,7% (14,6 млн) вже мають повний вакцинний захист", - написав керівник МОЗ.

За його словами, з наступного тижня до масової вакцинації будуть залучені лікарі на підприємствах.

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Міністр також висловив сподівання, що до середини липня у ФРН зробити щеплення проти коронавірусу зможуть 90% усіх охочих. При цьому в МОЗ виходять з того, що готовність вакцинуватися у німецькому суспільстві становить 70-75%.

Як повідомляв Укрінформ, із 7 червня у Німеччині буде скасовано принцип черговості щеплення - можливість пройти вакцинацію буде відкрита для всіх, незалежно від віку та професії.

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