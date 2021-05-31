Китай дозволив родинам мати трьох дітей – щоб зупинити старіння населення

Уряд Китаю дозволить усім парам народити третю дитину, щоб зупинити скорочення народжуваності та старіння населення, що є ризиком для довгострокових економічних перспектив країни.

Як передає Укрінформ із посиланням на Bloomberg і китайські ЗМІ, таке рішення прийнято за підсумками засідання політбюро ЦК Комуністичної партії країни.

"Дозвіл кожній парі мати трьох дітей та реалізація відповідної політики підтримки допоможе поліпшити структуру населення", - заявили на засіданні політбюро, яке відбулося в понеділок.

Водночас поки не зрозуміло, коли цей крок набуде чинності, хоча на засіданні мали обговорити основні політичні заходи, які будуть впроваджені у п’ятирічному періоді, що розпочався цього року.

Як пише видання, Китай поступово реформує свою жорстку політику народжуваності, яка протягом багатьох років обмежувала більшість сімей лише однією дитиною, а з 2016 року - другою дитиною. Однак це майже не змінило зменшення народжуваності.

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Політбюро також заявило, що Китай буде поетапно підвищувати пенсійний вік населення.